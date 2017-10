Nuovo record per la tecnologia a film sottile

È stato annunciato al Summit Mondiale sul futuro dell'energia a Abu Dhabi, dal CTO (Chief Technology Officer) di First Solar Dave Eaglesham, il nuovo record di efficienza per i pannelli fotovoltaici in tellururo di cadmio: il 14.4%.



Il primato è stato confermato anche dal Laboratorio Nazionale per le Energie Rinnovabili (NREL, ente del Dipartimento per l'Energia americano) e supera il precedente fermo al 13.4%, stabilito sempre da First Solar.





"Questo notevole risultato - ha dichiarato Dave Eaglesham, CTO di First Solar - conferma e supporta la nostra tabella di marcia per l'efficienza dei moduli e dimostra la nostra capacità di trasformare la tecnologia usata per raggiungere il record dell'efficienza delle celle in continui miglioramenti delle prestazioni dei moduli".

Foto: business wire

Un risultato significativo, a fronte anche delle innumerevoli applicazioni che possono avere i moduli a film sottile. Pratici, leggeri, facili da traspostare, possono essere applicati a supporti tecnologici (telefoni, computer), utilizzati nell'abbigliamento (esistono già borse, zaini, maglie in grado di produrre energia), o ancora nel mondo dell'automotive, senza naturalmente dimenticare l'edilizia, dove il valore aggiunto è la perfetta integrazione archittettonica.