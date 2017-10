Nutrire il corpo e l’anima nell’equilibrio del Brahman

Secondo l'AYURVEDA se le nostre papille gustative apprezzano un certo cibo, i dosha, principi metabolici che connettono il corpo e la mente, ricevono un'enorme quantità di informazioni utili al nostro equilibrio interiore che raggiungiamo riappropriandoci del Sé profondo, la nostra biblioteca cosmica. Non c'è forse, disciplina e dieta più dolcemente destabilizzante di questa, che ti suggerisce di ascoltare, guardare, toccare, annusare, assaggiare e quindi ricevere e prendere ciò che il tuo istinto profondo ti indica... Secondo questa sublime saggezza dell'incertezza, del qui ed ora anche dinnanzi al cibo, ad un piatto preparato in una serata gastronomica, l'AYURVEDA viene molto valorizzata dal Buddismo nella sua valenza di accettazione e di rispetto. Secondo le Upanishad, le antiche Scritture dell'India,il cibo é Brahman, la Realtà Divina. L'unione di tutta la vita è dimostrata dal processo del mangiare, per mezzo del quale partecipiamo e siamo responsabili del moto della creazione nel mondo materiale. Il sentiero, meraviglioso, in cui ci sospinge l'AYURVEDA è lo sviluppo di una certa sensibilità, che ci permetta di capire qual è, in ogni momento, lo stato delle forze vitali: non è cosa devi mangiare ma ciò che esattamente desideri in una certa circostanza: chi ci prende silenziosamente per mano siamo noi stessi che impariamo a lasciarci guidare dalla nostra stessa costituzione e dai suoi impulsi sottili, dato che le preferenze alimentari offrono l'opportunità, come è noto da millenni, di riconoscere i bisogni spirituali. La nostra forza vitale quindi, non può essere misurata in termini di vitamine, minerali, calorie ma in termini di vicinanza alla natura e di conseguenza più siamo lontani dalla preparazione del cibo che ingeriamo e più il cibo è lontano dal suo stato naturale, meno probabile è che ci soddisfi, più lontana è la pace interiore, Brahman. La sfida di questa sera e di sempre è di offrire , nella gioia, questa vicinanza, questa freschezza, questa evidenza della lucidità che ha tutto ciò che è semplice, agito con cura, senza commento. Come Jabes ci sussurra "l'ospitalità è un'intesa silenziosa" così in India l'ospitalità è il karma (l'atto) più sacro. Chi muove verso di te troverà libera via, non importano le difficoltà del cammino, a un certo momento giungerà, perché sa di essere atteso, sinceramente, sia Dio, l'ospite dell'anima, sia chiunque. . E verrà nutrito, verrà trasformata della materia, in suo onore, in cibo fragrante : il tutto compiuto con estrema attenzione, generosità, calore. Il calore nel cibo indiano è nella lussureggiante varietà delle spezie, forse perché per gli Indiani mangiare è un'offerta al Fuoco Divino dello stomaco: chi è stato in India non può dimenticarne l'odore: è un odore arancio, giallo, ocra, è un odore cantilenante, un mantra dell'olfatto che ti circonda e ti penetra in mezzo agli occhi. Non ha senso cercare un simulacro intollerabilmente piccante qui a Milano questa sera. È l'atto di avere cucinato per voi, di condividere ciò che abbiamo preparato interpretando con passione una fetta di mondo che ci è cara e ci affascina , questa sera nel segno di Dio. Due terzi della popolazione indiana è vegetariana: dalla tolleranza del buddismo alle limitazioni dell'induismo fino alla rigida prescrizione jainista è un unico canto che sale da milioni di persone che transitano in questo mondo gremito da altri animali. La pratica Yogica confida in un cibo che accresca la vita, la purezza, la forza, la salute, la gioia, l'allegria. La dieta lacto-vegetariana che nutre l'indiano mescola salute, etica, spiritualità, tenendo sempre presente che la mente è costituita dalla parte più sottile dell'essenza del cibo, in accordo con il principio costante del rispetto per la vita nella sua espressione di non-violenza. Questa comunque è solo una finestra-mondo, in cui ciascuno si più o meno riconoscere, senza integralismi ma raccogliendone gli ingredienti sottili : purezza, ascolto, silenzio, danza, amore. Indietro