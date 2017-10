State of the World 2011. Nutrire il pianeta

Il problema è che finora si è pensato che produrre di più volesse dire sconfiggere la fame. Così Olivier de Schutter, Special Rapporteur delle Nazioni Unite sul diritto al cibo. Ma il rapporto dal titolo "Nutrire il pianeta" ci svela che questi due obiettivi non sono collegati, almeno direttamente. I maggiori produttori di cereali come Australia, Stati Uniti e Cina, hanno aumentato costantemente la produttività grazie a nuove tecnologie agricole. Ma in vaste aree del continente asiatico e in Africa subsahariana l'agricoltura ha fatto pochi progressi a causa di investimenti insufficienti. Da qui l'esigenza di mettere in atto un nuovo piano di sviluppo che punti sull'innovazione e su una distribuzione più corretta delle risorse. Per fare ciò, lo studio affronta tre problemi di grossa rilevanza. Aumento demografico, cambiamenti climatici e iniquità. La crescita demografica e la mancanza d'investimento nei paesi in via di sviluppo (soprattutto nell'Africa subsahariana) ha aumentato la dipendenza dei paesi in via di sviluppo dai mercati internazionali creando molti problemi nei periodi di aumento dei prezzi delle materie prime. E proprio l'aumento dei prezzi è dovuto soprattutto agli effetti dei cambiamenti climatici che stanno compromettendo la resa agricola. L'ondata di calore che ha colpito la Russia nell'estate del 2010 ha portato il governo di Mosca a sospendere le esportazioni di grano provocando un aumento del prezzo di un terzo. L'iniquità, infine, è aumentata per la disponibilità dei paesi ricchi ad investire di più. Se anche solo una piccola parte delle risorse investite in Brasile o negli USA venisse investita per l'innovazione in Africa, il pianeta non farebbe fatica a raggiungere l'obiettivo ONU di dimezzare la fame nel mondo entro il 2015. Come soluzione, il Worldwatch Institute ha studiato per circa due anni il lavoro di esperti e progetti che sono già stati realizzati sul campo. In particolare vengono descritte 15 pratiche collaudate anche dal punto di vista ambientale. Kenya, Gambia, Sudafrica. In tutte queste esperienze viene messa in risalto l'importanza del lavoro delle donne a cui è affidata gran parte della produzione agricola. Comune denominatore dello State of the World 2011 è l'abbandono di teorie semplicistiche del tipo "più grande è meglio", in favore di soluzioni di lungo termine e adatte alle diverse realtà.