L’oasi urbana che sorgerà sulle rive dell’Hudson a New York

Costerà più di 170 milioni di dollari, Pier55, la nuova oasi urbana che sorgerà sulle rive dell'Hudson a New York. Finanziato con 130 milioni di dollari dalla stilista Diane Von Furstenberg o meglio dalla fondazione della quale è cofondatrice con il marito miliardario Barry Diller, il nuovo futuristico parco pubblico sostituirà il vecchio e fatiscente Molo 54. L'opera avveniristica, un parco galleggiante sorretto da più di 300 pilastri e composto da giardini e un anfiteatro sarà in grado di ospitare circa 700 persone. “New York mi ha sempre ricordato Venezia, quindi sono felice che sia giunto il momento di onorare adeguatamente i suoi corsi d'acqua”, ha detto Diane von Furstenberg in un'intervista al New York Times. “Cosa c'è di meglio di un parco sulla riva occidentale della città per riposare, guardare un tramonto o una performance teatrale?”.

Tutte le immagini via Codesign ©Heaterwick Studio