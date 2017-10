Obesità e autoipnosi

Con mantenimento dei risultati a lungo termine, ottenuto tramite l'insegnamento dell'autoipnosi. "Ogni ipnosi è essenzialmente autoipnosi" sostengono Cheek e Le Cron (1968) Nell'autoipnosi il soggetto riesce a entrare volontariamente in uno stato di trance ipnotica. Essa ha lo scopo di sostenere indefinitamente la suggestione ipnotica prescelta. E' una vera e propria trance indotta dal paziente per effetto dei comandi postipnotici dati dal medico. In stati come l'obesità, il dolore, il tabagismo, si segue la prassi di istruire il paziente nell'autoipnosi e di prescriverne la pratica giornaliera nell'intervallo tra le visite, suggerendo per lo più di continuarne l'applicazione anche dopo la conclusione della terapia. Harold B. Crasilneck è stato il primo a riportare nel 1955 la sua esperienza dell'impiego nell'ipnosi per aumentare l'appetito di pazienti gravemente defedati. Anni dopo pubblica un rapporto in cui l'ipnositerapia è impiegata per trattare altri disturbi dell'alimentazione. Successivamente numerosi autori sottolineano e confermano, sulla base di ricerche cliniche, l'efficacia dell'ipnosi nel trattamento dell'obesità. Per tutti questi autori la percentuale di successi, concretizzati in un notevole dimagramento duraturo, è tra l'80 e l'85 per cento, il che conferma l'importanza di una terapia basata sull'ipnosi nel trattamento degli obesi. Tanto più che l'ipnosi agisce non soltanto per il dimagrimento ma ha anche notevole influenza sull'immagine del corpo. Altre esperienze sono state condotte da Harold B. Crasilneck e James A. Hall nel 1976, e riportano l'80 per cento di dimagramenti durevoli su 350 pazienti trattati con ipnositerapia, che hanno perduto in media circa 5 kg di peso corporeo. Kroger valuta al 40 per cento la percentuale dei soggetti da lui trattati con risultato positivo. In sintesi l'ipnosi può affiancare un approccio educativo alimentare nella terapia del paziente obeso/bulimico con mantenimento dei risultati a lungo termine tramite l'insegnamento dell'autoipnosi per: