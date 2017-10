L’Indice del corpo nell’orecchio

Come l'indice rappresenta, in un libro, la parte in cui è per così dire riassunto tutto il contenuto e attraverso di esso è possibile raggiungere velocemente e con facilità il capitolo o il paragrafo che ci interessa, così alcune parti del corpo, e fra queste il padiglione auricolare, raccolgono come in una summa tutte le altre, permettendo l'accesso agli organi più interni e alle loro funzioni. La pianta del piede, l'iride, l'orecchio esterno, ma anche il palmo della mano, il ventre e via dicendo, sono zone "olografiche" privilegiate poiché in esse si trova riflesso tutto l'organismo. La stimolazione dei punti dell'orecchio si rivela particolarmente efficace per due ordini di motivi: