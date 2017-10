Odontoiatria olistica

Del resto, già nel 700 a. C. il medico assiro Arad-Nan scriveva al proprio re Asarhaddon: "Il mio signore soffre d'infiammazioni delle mani e dei piedi causate dal cattivo stato della sua bocca. Bisogna perciò eliminare i denti malati: dopo spariranno i dolori e il suo stato di salute sarà soddisfacente". Ma cos'è che conferisce al cavo orale questa centralità? Innanzitutto la sua prossimità con il sistema nervoso centrale e con le sue vie vegetative afferenti ed efferenti e con i suoi vasi arteriosi, venosi e linfatici, che in parte condivide. Inoltre, è il primo centro immunitario del nostro organismo e il primo filtro per batteri e virus. Secondo l'agopuntura cinese, poi, è l'unica zona del corpo in cui passano tutti i meridiani energetici e l'articolazione temporo-mandibolare è il secondo centro regolatore dell'energia dell'organismo (il primo è la loggia del rene). Partendo da questi concetti, l'odontoiatria olistica tende a valutare e a salvaguardare l'essere umano nella sua totalità, ricercando e risolvendo, ove presenti, le interdipendenze tra patologie della bocca e patologie di altri distretti dell'organismo, senza trascurare gli aspetti legati alla psiche. Per fare ciò, pur fondandosi sul bagaglio tecnico-scientifico dell'odontoiatria classica, rivalutato criticamente, utilizza di preferenza metodiche, discipline e conoscenze mediche non convenzionali.

Odontoiatria olistica, cosa aspettarsi