Oenothera, pianta ornamentale e medicinale

Nome botanico Oenothera biennis Origine Nord America, dove si trova comunemente in luoghi incolti e sabbiosi Storia introdotta in Europa nel XVII secolo come pianta ornamentale, rivelò ben presto una radice carnosa e gradevole che servì a sfamare i contadini durante le guerre dei secoli successivi. Conosciuta come raponzio o prosciutto dei giardinieri, venne in seguito utilizzata per disturbi digestivi e per calmare la tosse. Principi attivi acidi grassi polinsaturi, contenuti nell'olio di semi neri racchiusi nel frutto; in particolare l'acido cis-gamma linolenico (8-9%) precursore di sostanze attive come le prostaglandine E1. Attività terapeutica