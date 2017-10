A Dubai il primo ufficio al mondo realizzato con una stampante 3D

Nascosto tra le iconiche Emirates Towers di Dubai, l’Office of the Future è il primo ufficio creato con la stampa in 3D. E ora è anche completamente operativo.

Come si stampa un ufficio in 3D

Office of the Future. Design innovativo e prezzi competitivi

Cos'è la Dubai 3D printing strategy

Foto via The Museum of the Future