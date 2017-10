Oggi al via MoTechEco , il Salone della mobilità

Torna MoTechEco, il salone della mobilità sostenibile al via al palazzo dei Congressi dell'Eur, a Roma, in programma fino al 16 maggio prossimo. Reginetta dell'eco-salone la Mercedes-Benz S 400 Hybrid, prima ibrida europea e al mondo ad utilizzare la tecnologia delle batterie agli ioni di litio, che garantiscono finalmente percorrenze e autonomie elevatissime. Bmw espone i modelli Mini Elettrica e Bmw Hydrogen 7. Per l'occasione Smart presenta il progetto 'e-mobility Italy', realizzato con una grande azienda elettrica per riprovare a diffondere i veicoli elettrici. E' presente anche Ford, con la nuova Fiesta gpl e la 'flotta verde' composta da Cmax gpl, Focus gpl, Mondeo gpl, Transit gpl, Focus metano, Cmax metano e Fiesta ECOnetic. Opel porta nella capitale la 'Gpl fase 2', con testata dedicata ed elettronica ottimizzata su Corsa 1.2, Meriva 1.4 e Astra 1.4. Non solo auto tedesche a MoTechEco: a Roma viene infatti presentata la gamma Fiat Natural Power, la serie di vetture alimentate a benzina e metano. In vetrina Panda e Grande Punto, insieme ai modelli Lancia Ecochic (alimentazione benzina-gpl) con la Musa e la Ypsilon. C'è anche Piaggio, che porta al salone della mobilità sostenibile Porter Electric Power, il veicolo commerciale a emissioni zero. Le grandi case automobilistiche non saranno le uniche protagoniste del Salone. Nella Galleria delle Tecnologie saranno esposti alcuni dei prototipi pensati per la mobilità del futuro, dalle auto elettriche ai veicoli alimentati da pannelli solari. Redazione Ambiente