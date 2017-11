Quattro borse da concorso

Il concorso, che si intitola Oggi nasco, oggi rinasco, è stato presentato a Fa' la cosa giusta! 2010, durante il convegno Critical Fashion: anno zero?. Ma cosa vuol dire studiare moda critica per degli studenti di design? E come si struttura un corso di questo tipo? A questo proposito, proprio venerdì in fiera abbiamo raggiunto Patrizia Moschella, insegnante di Moda Etica all'accademia. Positiva, sorridente, ci ha raccontato che per lei insegnare questa materia rappresenta "un investimento nel futuro, un rimettersi in discussione nel ruolo di adulto riprendendomi delle responsabilità che in questi decenni sono state abbandonate per finzioni legate al concetto di estetica." Le materie da affrontare sono tante e complesse. Continua la Moschella "Bisognerebbe fare sperimentazione, un laboratorio tecnico, uno analitico, uno tessile, ricontrollare la filiera per scoprire come, comportandosi in modo corretto e responsabile in ogni pezzo del processo si possono delineare anche nuove figura professionali." Ascolta l'intervista a Patrizia Moschella I progetti degli studenti, che dovranno essere presentati entro il 15 maggio, dovranno avere caratteristiche di sostenibilità, attenzione per l'ambiente e per l'etica. Le borse di studio sono in totale 4, 2 per i corsi triennali della NABA, una per un master ed una per i corsi estivi. Possono partecipare gli studenti dai 18 ai 26 anni. Ecco come ci presenta il concorso Eleonora Manto, Ufficio orientamento NABA. Ascolta l'intervista a Eleonora Manto