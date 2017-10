OGM impatto ambientale

L'impatto ambientale degli OGM è rilevante. La biodiversità, già seriamente impoverita dall'agricoltura convenzionale, rischia con gli OGM di ridursi drasticamente. L'obiettivo delle multinazionali del settore è infatti quello di standardizzare le coltivazioni e cioè, di coltivare su larga scala un prodotto in un'unica varietà, inserendolo in un ampio mercato internazionale. L'uniformità genetica che ne consegue non può far altro che portare alla perdita delle specie selvatiche e tipiche della tradizione rurale a livello mondiale. La trasmissione di caratteri modificati dagli OGM all'ambiente circostante può portare a contaminazione genetica, con conseguente colonizzazione da parte delle specie modificate. Mediante il polline trasportato dal vento o dalle api, i geni "trapiantati" possono trasferirsi in piante distanti più di 200 metri, inquinandone il patrimonio genetico. Molte coltivazioni OGM sono, tra l'altro, destinate all'industria chimica e farmaceutica, ma c'è il rischio che il passaggio di geni alle piante circostanti arrivi a contaminare le piante destinate alla produzione di alimenti. Un esempio è quello della colza resistente ad un erbicida, che può trasmettere questa resistenza ad alcune piante infestanti "apparentate" con lei. In una sola generazione, le piante infestanti possono acquisire l'informazione genetica che le rende resistenti all'erbicida e potranno invadere tutto l'ambiente circostante. Un altro esempio di manipolazione genetica pericolosa è quello dei salmoni: negli animali è stato inserito un gene regolatore della crescita, che ha fatto aumentare di 50 volte in un anno la normale lunghezza del pesce. I salmoni dell'allevamento transgenico sono scappati dalle vasche, hanno raggiunto l'ambiente esterno e si sono mischiati ai salmoni "selvatici", mettendo in pericolo il delicato equilibrio biologico.