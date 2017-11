Ogm e Iraq: stessa filosofia, stessi interessi. Un intervento di Teobaldo Cappellano

Questi i fatti, che noi tutti conosciamo, ma l'analisi del perché oneste persone che non sofisticherebbero mai un vino cadono in questo vortice senza fine, nella convinzione di migliorare i propri vini, è doverosa. Cercare di capire il perché della morte di Pantani, l'esclusione dei due atleti olimpionici, espulsi perché dopati, non sono forse il nostro OGM? Ci si obbliga a esami continui legati ad un unico standard talmente folle d'aver fatto credere che il nostro piacere, la nostra cultura, l'arte (che il vino può in esso racchiudere )possano essere quantificati in bicchieri, in decimi, ventesimi, centesimi. Se poi questo è quanto mi "certifica" mi dà visibilità immediata, allora certo che per restare a galla devo ottenere il risultato, magari copiando, come a scuola, il compito del vicino od imparando pedestremente a memoria la lezione. Forse i "punteggi" sono come la Democrazia cioè "il meglio sistema". E' preoccupante però se diviene ottusa come quella che oggi viviamo. Siamo in un "sistema" che in nome di un liberismo democratico cede tutta la ricerca a chi ne fa solo denaro. Brevetti che concedono strapoteri e ritorni economici infiniti tanto da avere costituito nuove baronie. Futuro triste per una società ove il "bene" non è fatto dalla collettività per la collettività ma dalle multinazionali e dai loro A.D. ( amministratori delegati) che hanno come solo scopo il tornaconto nel breve periodo e non una visione di una società che evolve nel futuro con tempi darwiniani. Strana società quella che ha nel governo dell'economia un'oligarchia che non riusciamo nemmeno a visualizzare, baronie ove è impossibile sapere a chi vanno i benefici se non quando con i loro yacht, questi "principi", invadono la nostra piccola baia, la nostra nicchia fatta anche di biodiversità. Strana società, ha eliminato, o meglio mascherato le classi sociali rendendo quelle che hanno strapotere assolutamente "invisibili" se non quando, per necessità, si mostrano per farci credere che il "sogno americano" esiste ed a tutti noi è data la possibilità, somma utopia , di divenir ricchi a patto di concedergli il nostro consenso, in cambio dei nostri anni migliori spesi in beni materiali da loro governati, così loro "democraticamente" possono imperare. Strana società quella in cui lo stato liquida per poche lire i "monopoli pubblici " ( cioè nostri ) per crearne altri in cui noi non siamo neppure clienti ma servi, visto che non abbiamo altra possibilità di scelta. Strana società quella che elegge a propri rappresentanti personaggi che solo una generazione fa sarebbero stati additati al pubblico ludibrio. Qualcuno ancor ricorda le traduzioni dal latino? Una di queste, vado a memoria, recitava: "non solo Cesare ma anche la moglie doveva essere al di sopra di ogni sospetto". Mi direte cosa centra tutto questo con il vino, con l'OGM? Centra, centra. Io per evitare questa stupida corsa che ha solo come risultato fare la ricchezza degli empori enologici, delle multinazionali biotecnologiche, dei soloni della marmellata omogeneizzante che ci porterà inevitabilmente all'OGM mi sono autoescluso. Sicuramente non è la strada da seguire, ma come dicevo all'amico Bartolo Mascarello (vignaiolo custode della tradizione del Barolo, un puro e duro o l'ultimo dei mohicani, come ama definirsi), se in questa società almeno qualcuno di noi non fa un passo indietro, e lui da tempo lo ha fatto, per andare avanti ( ma in altra direzione ) saremo sicuramente sconfitti dalle multinazionali della melma. Grandi segnali vengono fuori dal Salone del Gusto e dalle enoteche. Analizzate con attenzione quest'ultime. A dispetto del globale, dei supermercati, questi sono poi i negozi alimentari che avevamo sotto casa, quelli che con te "comunicavano" non solo del vendibile ma anche della comune "morale", mediatori fra te e la produzione, freno alla globalizzazione, difesa delle identità regionali, punto d'incontro di chi amava loquire. Erano quelle ci concedevano credito, quando non avevamo i soldi, quelle che facevano prezzi più bassi quando non "potevi". Ecco perché credo che con questi segnali la società cambierà e finalmente potremo tornare a "contare" e non dovremo più subire guerre. Iraq o l'OGM. hanno medesima filosofia e gli stessi interessi . Sono state fatte o saranno fatte nonostante la STRAGRANDE maggioranza degli italiani non sia d'accordo. Un discorso fatto da uno di sinistra? Può darsi. Ma devo dirvi grazie, era un po' che avevo qualche sassolino nelle scarpe da togliermi. Teobaldo Cappellano