OGM: intervista a Fabrizia Pratesi

Fabrizia, cosa ne pensi dell'indomita insistenza con cui si tenta di proporre il mais OGM? E' scandaloso che, dopo l'approvazione del regolamento sulla tracciabilità degli alimenti si insista ancora nel voler pretendere l'autorizzazione dei quattro mais OGM che Amato aveva respinto, con un decreto oltretutto più che legittimo, perché si basava su di un articolo del Trattato dell'Unione Europea. Come credi dovrebbe essere la posizione della Corte Europea? Mi auguro che questa volta la Corte Europea abbia un comportamento più equo ed una visione più aggiornata della situazione europea riguardante la materia OGM. Il mio pensiero va al comportamento della Corte un anno fa, quando respinse il ricorso olandese ed italiano contro la direttiva europea sui brevetti (che spalancava le porte agli OGM e frenava la ricerca scientifica), malgrado il tempo intercorso avesse contribuito a rendere assai più numerosi gli oppositori e più evidenti le loro indiscutibili ragioni e malgrado la sentenza anteponesse evidentemente gli interessi privati ai diritti umani. Sappiamo che alcune grandi multinazionali hanno intrapreso un'azione legale, vuoi farci un commento. L'azione legale della coalizione Monsanto, Syngenta (colosso biotech nato dalla divisione agrofarma di AstraZeneca e Novartis), Pioneer Hi Bred contro la Presidenza del Consiglio ed il Consiglio dei Ministri Italiani è la dimostrazione di quanto urgente sia in Europa e nel mondo la revisione delle regole internazionali, che oggi consentono a molte multinazionali di mettere in discussione la sovranità dei popoli, gli organismi elettivi ed il loro operato, i principi stessi costituzionali sui quali si basano le nostre democrazie. Un tuo parere personale sulla questione? Di certo, non si vede il buon senso in un'azione come quella della Monsanto, e delle sue alleate, nella perseveranza con cui, in generale, queste industrie proseguono per una strada intrapresa che non ha alcuna possibilità di successo. Il rifiuto del transgenico si sta estendendo in ogni dove, persino in quegli stessi paesi che vorrebbero imporlo al mondo intero. Occorre un trattamento di "psichiatria d'azienda" che possa curare la sindrome delle industrie biotech. (Penso che si possa definire la "sindrome del Concorde", che rende un imprenditore tanto più ostinato a portare avanti un suo progetto quanto più sono grandi gli investimenti fatti su di esso, senza valutare i reali risultati che questo produce). Fabrizia Pratesi Presidente del Comitato Scientifico Antivivisezionista: www.antivivisezione.it