OGM : La Monsanto ha fatto causa all'Italia Due anni fa Monsanto e Assobiotec hanno fatto ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio contro il decreto Amato del 4 agosto 2000 con cui veniva sospesa la commercializzazione del mais modificato geneticamente. Il TAR, pur esprimendo delle considerazioni favorevoli alla posizione assunta dal governo italiano, ha dovuto spedire la patata bollente alla Corte di Giustizia europea. Ebbene, ieri c'è stata la prima udienza. Ed ecco la causa giudiziaria tra Governo italiano e la multinazionale Monsanto. La discussione si concentra sul decreto del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2002 con cui erano stati bloccati alcuni grani di mais geneticamente modificati, la linea mais BT-11 (col gene di un bacillo che sviluppa la tossina BT) e mais MON 810 (il mais che esige l'erbicida Monsanto Roundup). Ieri si è svolto il primo round di fronte alla Corte di Giustizia UE. Da una parte Le società Monsanto Agricoltura Italia Spa, Monsanto Europe SA, Syngenta Seeds Spa, Syngenta Seeds AG, Pioneer Hi Bred Italia Srl, Pioneer Overseas Corporation che operano nel settore della biotecnologia alimentare. Dall'altra il governo italiano, e tutti noi. Tecnicamente così si presenta il verbale della quarta sezione: "24/9, ore 10.30: Trattazione Orale C-236/01 Monsanto Agricoltura Italia e.a., Pregiudiziale - Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Validità dell'art. 5, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43, pag. 1) - Modalità di immissione in commercio di prodotti e ingredienti alimentati contenenti proteine transgeniche per le quali manca un'adeguata valutazione dei pericoli per la salute e l'ambiente". LifeGate vi terrà informati sulla questione con articoli e notizie in continuo aggiornamento. Stefano Carnazzi