OGM: la Ue blocca Monsanto

Uno dei più controversi temi, che più stanno a cuore - o sullo stomaco - a tutti noi: il cibo geneticamente modificato. Secondo la Corte il governo italiano ha agito nell'interesse della salute pubblica quando nel 2000 ha vietato l'immissione sul mercato di alcuni prodotti alimentari con granturco transgenico. La sentenza concilia sul fatto che la sola presenza di residui di proteine transgeniche in nuovi prodotti alimentari non impedisce di metterli in commercio. E tuttavia se uno Stato membro ha motivi fondati per sospettare l'esistenza di un rischio per la salute umana, può limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione e l'utilizzo sul suo territorio nazionale. Il primo atto della vicenda è l'8 agosto 2000. Il Governo italiano, dubbioso sull'innocuità di questi prodotti, emise un decreto con il quale ferma l'arrivo dei prodotti in territorio italiano. Immediatamente la Monsanto e le altre presentarono un ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio ritenendo il decreto del governo contrario al diritto comunitario. Il Tar si rivolse alla Corte Ue. Ed ecco oggi la sentenza. Alfonso Pecoraro Scanio, allora ministro dell'agricoltura, ha parlato di quest'ennesima sconfitta per le multinazionali, dopo i dieci avvisi di garanzia inviati dalla procura di Torino un mese fa ai dirigenti italiani di altrettante industrie agricole che avrebbero commercializzato in Italia centinaia di sacchi di semi di mais senza riportare, nell'etichetta, la presenza di sostanze geneticamente modificate. "E' un importante vittoria degli ambientalisti, una conferma che il presidente Amato fece bene in quell'estate del 2000 ad accogliere in Consiglio dei ministri le nostre tesi". Stefano Carnazzi