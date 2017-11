Ogm: la vera storia del dossier segreto Monsanto!

Gli esperti del Comitato europeo per la catena alimentare e la salute animale, chiamati a decidere giovedì scorso sul mais Ogm Mon 863, si sono espressi negativamente. Perché sul Mon 863 grava una pesante accusa: le cavie che lo hanno mangiato hanno sviluppato gravi danni ai reni e al sangue! Lo affermano gli stessi esperimenti di laboratorio di Monsanto, l?azienda che ne detiene il brevetto. Per saperne di più del Mon 863, e del dossier, abbiamo intervistato Federica Ferrario, responsabile della campagna Ogm di Greenpeace, l?associazione che da oltre 9 mesi sta denunciando l?illegalità del comportamento di Monsanto e la necessità che tali studi vengano integralmente resi pubblici. Gli esperti chiamati a decidere non hanno approvato il Mon 863, ma in precedenza, l'EFSA, l?Agenzia europea per la sicurezza alimentare, aveva dato parere favorevole. Come mai? Tutti i pareri di carattere tecnico devono essere dati dall?Agenzia europea di sicurezza alimentare, conosciuta come EFSA. In realtà però l?EFSA si limita a visionare e a valutare dossier con dati che le vengono sottoposti direttamente dall?azienda che chiede l?autorizzazione di un proprio prodotto. Quindi l?ente europeo che dovrebbe controllare quello che noi mangiamo, quando deve valutare un nuovo prodotto si basa solamente sugli studi forniti dalla multinazionale che ha interresse a venderlo? Sì, esattamente, perché il principio alla base è che la multinazionale che chiede l?autorizzazione deve sobbarcarsi i costi e la ?fatica? dello studio. E purtroppo, non è previsto alcun un esame collaterale, verifica, controprova di queste informazioni. Nel caso del Mon 863, la cosa più sensata da fare sarebbe stata quella di chiedere ulteriori analisi, per studiare meglio i problemi legati a questo Ogm. Invece l?EFSA ha preferito chiudere gli occhi e dare l?ok, nascondendosi dietro questa frase ?è improbabile che questo mais causi danni ad ambiente e salute?. Non mi sembra, quella dell?Agenzia europea, una posizione garantista per il consumatore finale. Riassumiamo la vicenda di questo famoso dossier ?segreto?: l?Indipendent l?ha lanciato come scoop, gli altri giornali l?hanno ripreso, ma Greenpeace in realtà ne conosceva e denunciava l?esistenza da tempo? Questo dossier è stato dato da Monsanto all?Agenzia per la sicurezza alimentare e, dopo una serie di tira e molla, anche alla Germania che è il paese membro dove è stata fatta inizialmente la richiesta di autorizzazione. C?è da dire che è stato uno sforzo anche per la Germania ottenere questo dossier. Greenpeace è venuta a conoscenza delle informazioni contenute nel dossier l?estate scorsa, ha chiesto subito che venissero rese pubbliche integralmente, ma la risposta di Monsanto è sempre stata ?no?. Alla fine quando il governo tedesco ha deciso di farcene avere copia integrale, Monsanto lo ha bloccato, appellandosi ai giudici. E così le autorità governative tedesche non hanno potuto passarci il dossier. C?è paura di far sapere, di far conoscere, alla base di tutto. E Mon 863 non è un caso isolato, rispecchia quella che è la situazione in generale dell?approvazione degli Ogm. Si può fare un parallelismo con il mais Bt 11 della Syngenta. E? recente la notizia che Syngenta abbia commercializzato per ben quattro anni, senza rendersene conto, un Ogm al posto di un altro: vendeva Bt10 pensando fosse Bt11. Proprio venerdì scorso l?Agenzia europea per la sicurezza alimentare ha dato la sua opinione, come sempre positiva ? le ha sempre date positive da quando è stata aperta- alla coltivazione del Bt11. Ebbene, a questo punto, è legittimo porsi una domanda: siamo sicuri che il dossier presentato sul Bt11 sia il risultato di analisi e studi effettuati veramente sul Bt11 e non sul Bt10, visto che per quattro anni l?azienda li ha scambiati senza accorgersene? L?unico controllo effettuato dall?EFSA per accertarsene è stato questo: chiedere a Syngenta se è ?sicura? che lo studio sia stato fatto sul Bt11! L?azienda ha detto sì, e per l?EFSA è sufficiente. Ecco, questo è il sistema di controllo. La decisione sul mais Mon 863, ora, a chi passa? Al Consiglio dei Ministri Ue. Non è ancora stata comunicata la data in cui si terrà la discussione, ma dovrebbe essere entro l?estate. Paola Magni Claudio Vigolo