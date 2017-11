OGM: le verità sconosciute di una strategia di conquista

La sfida delle multinazionali biotech che vogliono imporre a noi tutti gli OGM (organismi geneticamente modificati) per ammortizzare i colossali investimenti che in essi hanno fatto e per avere, come dice George Monbiot, di The Guardian "il controllo della produzione e commercializzazione della merce più importante nel mondo intero, il cibo", è basata sulla diffusione di dati ingannevoli, oltre che su azioni molto spesso eticamente discutibili. In questo libro, che raccoglie gli interventi dei massimi esperti, sia tra scienziati che tra economisti, sul tema delle biotecnologie in agricoltura, troverete quello che non avreste dovuto sapere sugli OGM, quello che si cela dietro all'asserzione "gli OGM potranno sconfiggere la fame nel mondo". Con questo libro potrete comprendere come la fame nel mondo non dipenda da una carenza di produzione, ma da un¹economia globale che condanna i paesi poveri ad esportare la loro agricoltura di sussistenza, e come la fame nel mondo potrà soltanto crescere con la diffusione degli OGM. Gli OGM non solo producono in realtà di meno ed inquinano di più, non solo mettono a repentaglio salute ed ambiente, ma distruggono anche la sovranità alimentare dei paesi in via di sviluppo e la libertà di scelta dei cittadini. Essi non sono che una strategia alternativa di dominio e di conquista dei territori, attraverso una nuova forma di colonizzazione, che impone il pagamento dei brevetti ad ogni risemina e che si vale del pugno di ferro di organismi internazionali, come il WTO, in cui le industrie ed i paesi ricchi hanno la voce più forte. L'autore Laura Silici ha curato questa raccolta di testi presentati la prima volta in Italia durante un grande convegno a Roma (che LifeGate ha seguito e dato resoconto) promosso da Fabrizia Pratesi, di Equivita. Equivita è un comitato di scienziati e di opinion leaders che focalizzano l'attenzione sui temi dell'etica della ricerca.