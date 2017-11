OGM, scontro Monsanto – Italia: il TAR

Il TAR si è rivolto alla Corte di giustizia affinché quest'ultima statuisca sulla validità del procedimento semplificato e verifichi se esso è conforme ai principi di precauzione, proporzionalità e ragionevolezza. Tenuto conto dei rischi potenziali, il giudice italiano mette in dubbio la fondatezza di tale procedimento che non richiede una valutazione completa della sicurezza degli alimenti e ingredienti alimentari alla luce dei rischi che essi comportano per la salute umana e per l'ambiente e che non implica una partecipazione degli Stati membri e dei loro organismi scientifici. Un siffatto procedimento semplificato, dal momento che è previsto unicamente per esigenze di celerità e di semplificazione dell'azione amministrativa, porta ) secondo il giudice italiano ) a mettere sul mercato alimenti o ingredienti alimentari per i quali non sono disponibili informazioni circa gli effetti sulla salute. Indietro