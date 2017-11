OGM tolleranza zero: addio?

OGM tolleranza zero. Il Salvagente, settimanale di difesa dei consumatori, denuncia quello che trenta parlamentari di tutte le forze politiche definiscono come un vero e proprio colpo di mano ai danni dell'OGM free italiano: una circolare del ministero della Salute tenta di abolire la tolleranza zero sulle sementi geneticamente modificate. Proprio così: la circolare, spedita dagli uffici del ministero, ha raggiunto gli organismi deputati al controllo delle sementi importate, per informarli che il nuovo limite di sementi OGM tollerato in Italia è pari allo 0,5 per cento. Il tutto in contrasto con quanto affermato dal decreto legislativo 212 del 2001, che impedisce la circolazione di sementi biotech nel nostro paese e alla posizione di chiusura alla contaminazione più volte ribadita dall'attuale ministro per le politiche agricole Giovanni Alemanno. Il Salvagente avanza anche un'interessante ipotesi sul perché di questa circolare. Ricordate la manifestazione di ambientalisti ai magazzini Monsanto di Lodi? Le sementi del colosso biotech in quell'occasione erano risultate contaminate da OGM in una percentuale, guarda caso, tra lo 0,1 e lo 0,4%. Stessa triste rivelazione anche dai controlli sulle sementi Sygenta e Pioneer. E, continua il settimanale, se a detta degli ambientalisti, la presenza di uno 0,1 % di OGM è sufficiente a inquinare l'1,2% dei raccolti del Bel Paese, come è possibile per l'agricoltura italiana tollerare lo 0,5%? Una cosa è certa: dalla contaminazione OGM, che è irreversibile e che non lascia più spazio all'agricoltura biologica né a quella convenzionale, le multinazionali del biotech potrebbe godere di enormi vantaggi economici.