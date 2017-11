OGM: ultimi aggiornamenti

Secondo i dati forniti dall'IFIC, una organizzazione americana no-profit che si occupa di divulgazione scientifica, ad esempio, negli Stati Uniti starebbe crescendo il numero di americani che si dichiarano favorevoli ai cibi OGM, purché presentino le caratteristiche di esasperata freschezza tanto promesse dal transgenico. Nel frattempo, i nuovi apprendisti stregoni hanno realizzato aranci che producono frutti dopo appena un anno di vita e patate che maturano in 5 settimane. Ma ciò che è più inquietante è che in tutti e due casi i nuovi caratteri genetici sono in grado di trasferirsi alle varietà che derivano dai loro incroci. Un'altra notizia riguarda la prossima commercializzazione della tecnologia Terminator. Il Dipartimento americano dell'Agricoltura ha infatti autorizzato il brevetto della Delta & Pine Land, una delle più grandi aziende sementiere del mondo. Questa tecnologia modifica le piante in modo da rendere le loro sementi sterili, così da obbligare i coltivatori ad acquistarle dalla multinazionale che detiene il brevetto, ogni anno. Non è certo, comunque, che la multinazionale sementiera riesca a centrare l'obiettivo: ricercatori, agenzie dell'Onu, scienziati e consumatori di tutto il mondo si oppongono a questo tipo di tecnologia che mette a rischio la biodiversità agricola. Una possibile fuga di geni da piante Terminator, infatti, renderebbe sterili le piante contaminate. Proprio grazie alle pressioni dell'opinione pubblica, Monsanto e Astra Zeneca hanno rinunciato a commercializzare i propri brevetti Terminator. Ulteriore tecnologia in agguato è la "Traitor". Con questa tecnica è possibile attivare o bloccare, a piacimento, la riproduzione, e creare condizioni di autofecondazione e autoriproduzione mediante autoclonazione delle piante. E non basta. In Messico cresce mais OGM - come è denunciato in un articolo di Rex Dalton pubblicato su "Nature" - e questo nonostante una moratoria governativa del 1998 stabilisca il divieto di coltivarlo a scopo commerciale. L'ultima chicca è tutta italiana e si trova sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 ottobre: con un decreto il governo Berlusconi ha stabilito che anche nei prodotti per neonati si può tollerare una quota di OGM fino all'1%; il tutto senza tenere conto della conseguenze che si possono scatenare nei neonati con l'assunzione di prodotti non ancora abbastanza sperimentati. Massimo Ilari