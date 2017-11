OGM una panoramica

OGM una panoramica Il Parlamento europeo questa settimana (martedì) ha votato per rafforzare e irrigidire le leggi che dovrebbero autorizzare l'Europa a controfirmare il trattato di Cartagena, trattato che regola i movimenti alle frontiere degli organismi geneticamente modificati. Un emendamento approvato dal Parlamento di Strasburgo richiederà che un maggiore coinvolgimento e maggiori controlli da parte dei paesi che vorranno importare alimenti OGM in Europa. Inoltre il Parlamento europeo richiama i governi a rafforzare le regole sulla tracciabilità, in modo da garantire anche che nel settore dei mangimi per animali l'importatore sia informato dell'eventuale presenza di OGM. L'opposizione - o meglio, la diffidenza - dell'opinione pubblica agli Ogm è marcata in Europa e in tutta l'America del Sud. Sono recentissime le notizie che anche in Cina le regole "provvisorie" che limitano drasticamente l'importazione di OGM potrebbero essere estese, e che in Australia è stata proposta una moratoria su tutti gli esperimenti sui campi agricoli di varietà di piante OGM. Non tutto va in questa direzione, però: Agresearch, in NUova Zelanda, ha dato il via a una serie di esperimenti genetici sulle mucche. In questo contesto, si spiega perché, come mostrato da un rapporto pubblicato dalla Soil Association, il più autorevole (e il primo) ente certificatore 'bio' britannico, l'uso di cereali OGM abbia causato negli USA, dalla commercializzazione dei primi raccolti OGM nel '96, perdite economiche globali per milioni e milioni di dollari, in relazione all'agricoltura (qualità dei raccolti e rese), minori esportazioni, contaminazione, impatto economico e cause legali.