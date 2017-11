Ogm: vinta la battaglia

Proprio così: ad annunciarlo, nella serata del 20 aprile scorso, è stata la sussidiaria spagnola di Bunge, il più grande trasformatore di soia e fornitore di olio vegetale del pianeta. Nella mattinata del 20, gli attivisti di Greenpeace avevano occupato l'impianto di trasformazione della soia Moyresa/Bunge di Cartagena, per denunciare l'importazione in Spagna di milioni di tonnellate di soia geneticamente modificata. Greenpeace, nella stessa occasione, ha sollecitato la Bunge, multinazionale metà brasiliana, metà americana il cui quartier generale si trova a New York, a spostare il suo intero business sul NON-ogm, più sicuro per la salute, più apprezzato dai consumatori e reperibile senza difficoltà nel mercato delle materie prime. E ha funzionato. La Moyresa, che controlla il 70% della frantumazione della soia di Bunge in Spagna, ha comunicato l'intenzione di convertire uno dei suoi 5 impianti spagnoli - quello di Portugalete nei Paesi Baschi, appunto - in impianto NON OGM. "Anche Greenpeace Italia si è mobilitata contro gli organismi geneticamente modificati", ci dice Federica Ferrario, responsabile della campagna Ogm di Greenpeace. "Proprio in questi giorni è partito il nostro monitoraggio nei supermercati, per scoprire quali prodotti li contengono e quali prodotti, invece, li evitano. Per questo monitoraggio abbiamo bisogno dell'aiuto dei consumatori, che invitiamo a diventare 'detective OGM', e a smascherare i prodotti "nascosti" tra gli scaffali del supermercato. Attenzione a carne, uova e latticini: pur provenendo da animali allevati con mangimi OGM, non devono sottostare ad alcun obbligo di menzione in etichetta". Una preziosa guida agli OGM, già on line nel sito di Greenpeace, raccoglierà le segnalazioni dei neo detective. Occhi aperti, allora! Paola Magni