Enzo Bianchi. Ogni cosa alla sua stagione

Osservare la propria vita, ripercorrerne i momenti. Sorridere. Chiudere gli occhi, come a non voler vedere. Ridere, per la gioia. Strizzare le labbra, per il dolore. Lo si fa pensando alle stagioni, ai momenti che abbiamo vissuto, e alle cose, ai fatti e alle persone che hanno dato senso a quelle stagioni. E a quelle future, che talvolta spaventano, talvolta affascinano. Succede di fare dei bilanci (soprattutto alla fine dell'anno). Leggendo questo libro verrà naturale farlo con le stagioni della nostra vita passata. Dalla cella, non luogo di prigione, ma luogo eletto di osservazione meditativa, parte un'osservazione attraverso luoghi e tempi. Dai luoghi dell'infanzia, il natio Monferrato, la vita di cortile e poi i luoghi della maturità, Torino, l'università, l'isola greca di Santorini. Per ritornare nella cella, luogo di preghiera, di meditazione e di raccoglimento. I giochi d'infanzia, la vendemmia, il vino, la festa, i momenti trascorsi insieme, dove i gesti di solidarietà tra amici erano gratuiti e spontanei, i falò sulle colline che venivano accesi per segnalare l'inizio e la fine dell'estate, il Natale, il giorno della memoria dei defunti, la vita di cortile, l'intimità della sua famiglia. Leggendo ci si rende conto che quelli che stiamo attraversando non sono solo luoghi fisici, ma anche luoghi dell'anima: accendono delle luci sui luoghi interiori dando modo di pensare, di porsi domande di più ampio respiro. Ogni stagione della vita ha in serbo dei luoghi da ricordare, delle emozioni che ci formano, che ci indirizzano sul nostro percorso. "Ogni cosa alla sua stagione" ci dà l'idea del tempo che scorre, più o meno lentamente, e che passando lascia un segno in noi. Perché ci piace questo libro? Perché Enzo Bianchi riesce a parlarci di spiritualità senza essere dogmatico. Riesce a far emergere quelle domande che, più o meno segrete, tutti abbiamo nei nostri cuori. Riesce a fare riflettere, credenti e non, praticanti e non, toccando le corde della nostra sensibilità con un tocco lieve, ma decisivo. Ci parla come ci parlerebbe un amico. Ci racconta la sua vita e ci fa pensare alla nostra, mettendoci inevitabilmente in discussione.