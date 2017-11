Oli essenziali: mille e un impiego

Occorrono molti chili di foglie e addirittura quintali di petali per ottenere una sola boccetta di preparato. Forse da questo fatto deriva il nome essenza. Possiamo infatti immaginare, che l'essenza o "anima" della pianta sia racchiusa in queste poche gocce di distillato profumatissimo. Salvo pochissime eccezioni, tutti debbono essere opportunamente diluiti prima dell'uso e mai utilizzati puri. Gli oli essenziali sono tra le poche sostanze che applicate esternamente riescono a superare la barriera protettiva della pelle e da qui penetrare nell'organismo e in tutti i tessuti. Di conseguenza, una delle applicazioni più diffuse si registra nel massaggio, dove agli oli vegetali si aggiungono alcune gocce di essenze specifiche. Anche semplicemente respirarne il profumo produce una profonda e benefica azione sul nostro stato d'animo, e non solo. L'azione disinfettante, lenitiva, stimolante o distensiva di alcuni di essi raggiunge le vie respiratorie fino in profondità. Possiamo quindi usarli durante la sauna, il bagno di vapore, nella vasca di casa nostra (il calore ne aumenta la dispersione nell'aria), nei diffusori per ambiente o per un effetto più blando, ma duraturo, fare come le nostre nonne: profumare armadi e biancheria in modo naturale, piacevole e... terapeutico. L'utilizzo delle piante aromatiche in cucina è già di per sé una forma, anche se molto blanda, di aromaterapia. Possiamo accentuarne l'efficacia preparando per esempio olio, sale, aceto o miele speciali, a cui avremo aggiunto oli essenziali di nostra scelta. Sapori e profumi dei nostri piatti saranno esaltati da questa pratica che, grazie ai dei piccoli gesti quotidiani, si pone anche a salvaguardia della nostra salute.