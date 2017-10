Olimpiadi 2012, ”verde british”

L'occasione è stata la settimana della moda di Milano, dove con "The Green Closet" il consolato generale britannico ha promosso la moda etica e ecosostenibile. Ospite l'ambasciatore d'oltre Manica, Christopher Prentice CMG. "The Green Closet" è uno degli esempi della politica ambientale del Regno Unito. Una campagna votata allo sviluppo sostenibile? Certamente. Lo sviluppo sostenibile e la green economy sono al centro della politica del nostro governo e la moda sostenibile ne è un esempio. Partendo dai materiali utilizzati, dalla vendita, fino alla distribuzione dei prodotti; tutti gli aspetti di questa industria, sono esempi di un modello moderno e a basso impatto ambientale. Parliamo del lato eco della campagna GREAT, con qualche esempio pratico su rinnovabili, nuove tecnologie e obiettivi raggiunti. Prodotti, servizi e in generale tutta la green economy ha un'enorme importanza nel Regno Unito. Basti pensare all'investimento di 120 miliardi di sterline (circa 140 miliardi di euro) nel mondo dell'industria, che vedrà più di un milione di impiegati nel settore entro il 2015. Il Regno Unito ha veramente intrapreso la strada di un'economia a basse emissioni e siamo sicuri che puntare sullo sviluppo sostenibile e sulla green economy sia la via per l'Europa per uscire dalla crisi attuale. Le Olimpiadi stanno per cominciare. Un evento che avrà un grosso impatto sull'ambiente. Quanto verdi saranno i Giochi? Possiamo affermare che le prossime saranno le Olimpiadi e le paraolimpiadi più sostenibili di sempre. Tutte le strutture sono state progetttate e costruite per essere un simbolo dello sviluppo sostenibile. Tutti i campi dove si terranno le gare sono stati progettati seguendo principi green; dove possibile abbiamo utilizzato le soluzioni già disponibili, mentre in altri casi abbiamo costruito nuove strutture seguendo le buone pratiche per minimizzare gli impatti ambientali; tutti i centri saranno utilizzabili una volta terminati i Giochi. Inoltre tutta l'area di Londra dove si terranno le gare è stata trasformata in maniera sostenibile, pensando proprio alle generazioni future. Il Regno Unito quindi come esempio da seguire. Siamo orgogliosi di essere ai primi posti per quanto riguardo efficienza, green economy e sviluppo sostenibile. Siamo uno dei pochi Paesi che riesce a mantenere gli impegni presi e che ancora oggi investe lo 0,7% del proprio PIL in sviluppo sostenibile. The Green Closet è un'iniziativa che speriamo altri possano e vogliano seguire.