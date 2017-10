Olio di neem: proprietà e usi per pelle e capelli

La pianta da cui deriva l'olio di neem è l’Azadirachta Indica, che cresce nelle zone tropicali ed è capace di resistere alla siccità, tanto che può raggiungere i 200-300 anni di vita. Le sue proprietà benefiche per la pelle sono riconosciute da secoli. Antichi testi orientali la indicano come un rimedio a vari disturbi. Dai semi dell’Azadirachta Indica si estrae – secondo un procedimento a pressatura a freddo – l’olio di neem; questo nome deriva dalla tradizione induista. In India quest’albero è ritenuto sacro, in quanto manifestazione della divinità Neemari; alcune tribù del Rajasthan venerano la pianta col nome di “Neem Narayan”. Questo alone di sacralità nasce dalle incredibili proprietà dell’olio vegetale che se ne ricava e che è stato scoperto negli ultimi decenni anche dall’Occidente, tanto che le Nazioni Unite hanno dichiarato l’Azadirachta Indica “albero del XXI secolo”.

Gli usi dell'olio di neem

I benefici l'olio di neem

