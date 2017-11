Olio di palma contaminato con colorante cancerogeno, controlli anche in Italia

Avviso di sicurezza del ministero della Salute sulla possibile presenza di colorante Sudan IV nell'olio di palma proveniente dal Ghana via Olanda, il cui uso alimentare è vietato. "Il Sudan IV è stato identificato in più lotti con origine del Ghana, è stato comunque chiesto agli assessorati alla sanità di incrementare i controlli sul territorio nazionale e di effettuare campioni ufficiali per la ricerca del colorante non autorizzato in olio di palma anche in lotti diversi da quelli segnalati dalle autorità olandesi", si legge nell'avviso del ministero. L’allerta si rivolge agli assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome, con l’invito ad effettuare gli accertamenti del caso presso le aziende di distribuzione e ad adottare i provvedimenti di competenza.