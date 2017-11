Oliviero Toscani: creativo sovversivo

Siamo costantemente immersi in un flusso comunicativo. La nostra società è fatta di comunicazione. Comunichiamo, comunichiamo. E ancora, comunichiamo. Ma, in fondo, siamo così sicuri che riusciamo a dirci qualcosa? La sfida de ?I sostenibili? è quella di diffondere un sapere. Una mano che lancia dei semi. Per lasciare delle tracce di consapevolezza. Germi nelle menti dei lettori. Coscienze. Così, con questo scopo la collana ?Mentori? dà voce a protagonisti di politica, economia, cultura, spettacolo e comunicazione. E questo è il turno di Oliviero Toscani, personaggio importante nell?ambito della comunicazione. Eroe creativo, e sovversivo, appunto. Un protagonista della comunicazione, che attraverso le sue energie il suo lavoro artistico ha fatto sì che la gente, tutta la gente, potesse prendere coscienza di temi che sembravano tanto lontani dal quotidiano. Malattie, razzismo, odio, violenza. Sembrano sempre grossi temi, lontani da noi. Costantemente protagonisti nella comunicazione, ma trasparenti. Sembrano solo parole astratte. E invece Toscani è riuscito a farle arrivare a noi e attraverso la sua arte sovversiva renderle indelebili. Rendere dei concetti realtà. Un cartellone pubblicitario di Toscani ci chiama in causa. Mette i grandi temi astratti a contatto con noi. Scuote. Fa male. E poi, spesso è fastidioso, eccessivo. Dissacrante. Ma vero, concreto reale. Con il suo essere sovversivo, Toscani non aggira la realtà, non la mistifica: la affronta. E così facendo, finalmente, dice qualcosa. Questo libro, nato dall?incontro tra Enzo Argante e Toscani, sfiora tutti questi temi, ci racconta il personaggio nella sua complessità. Un racconto fatto di parole, immagini, interviste, ricordi. Il racconto di un personaggio che crede che la sostenibilità sia ?un modo di pensare, di agire, di lavorare: l?impegno di ogni minuto, quando ti immergi in un progetto, nel farlo come si deve?. Un libro interessante, che sicuramente dice qualcosa. Di utile. Silvia Passini