Oltre la soglia. Se gli adulti si trasformano

Ascolta l'intervista a Tito Faraci su LifeGate Radio Il mondo è ormai distrutto. Case, negozi, parchi sono solo luoghi desolati e distrutti. Gli adulti non sono più esempi di un modello educativo, sono stati colpiti da un virus: ad un certo punto nei loro occhi si scorge un bagliore, una strana luce e diventano degli zombie, degli esseri cattivi e violenti, che cercano i ragazzi per fare loro del male o, peggio ancora, per ucciderli. Gli adolescenti sono costretti a fuggire dagli adulti-adulterati, trovare alleanze tra di loro e cercare riparo in dimore non certo accoglienti. Lo scenario non è di certo dei più rassicuranti, il buio è l'elemento che prevale. E, al contrario di ciò che si può pensare, è proprio il buio a portare ai giovani qualche speranza in più, a consentire loro di muoversi liberamente nella città distrutta; alla luce del sole infatti, gli adulti-adulterati escono di casa in cerca dei ragazzi e del loro sangue. Diventare adulti spaventa, non tanto per le responsabilità, quanto perché significa ineluttabilmente diventare adulterati. I ragazzi protagonisti di "Oltre la soglia" non hanno i genitori: alcuni hanno deciso di fuggire da loro, altri sono stati abbandonati consapevolmente da loro prima che diventassero adulterati. I giovani decidono così di formare delle bande, per sentirsi al sicuro. Sono solo loro a provare amicizia, amore e sentimenti. Fuori dal porto sicuro del loro palazzo (ma sarà davvero sicuro?) solo distruzione e orrore. A guidare uno dei gruppi è Jaco, un ragazzo che ha visto il padre trasformarsi in un mostro e uccidere la madre e la sorella. Cosa si nasconde dietro a questa situazione? Perché gli adulti diventano dei mostri? Tutti diventeranno inesorabilmente adulterati? L'avrete capito: non è un libro per bambini. In alcuni passaggi il testo è veramente cupo e forte, pieno di colpi di scena; c'è chi dice ricordi Stephen King. Tito Faraci, uno dei più noti sceneggiatori italiani di fumetti come Tex, Dylan Dog, Diabolik, Martin Mystère e Topolino, riporta l'elemento noir, già perno delle sue storie, in "Oltre la soglia" e ci offre un romanzo appassionante, dal ritmo concitato. Vedrete, vi terrà incollati alla pagina con il fiato sospeso.