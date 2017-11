Oltre le carte, l’immaginario

Nei manuali e manualetti sui Tarocchi che si trovano in circolazione, si dà grande enfasi al significato simbolico delle singole carte, rivolgendo una particolare attenzione agli arcani maggiori. Ogni lamina viene spiegata attraverso una lunga serie di significati verbali e simbolici a cui si tenta di dare un valore orientativo per poter "leggere" il messaggio che contiene. Grande importanza viene data anche le versioni negative, o rovesciate, delle singole carte. Molto più sbrigativa, quando è trattata, è la parte che riguarda gli schemi da adottare per posizionare e interpretare le carte. a, invece viene detto, a parte alcuni testi base, delle relazioni tra le carte e dei rapporti esistenti tra le posizioni dello schema e lo status degli arcani. In questo modo se una persona fosse in grado di memorizzare i significati simbolici di tutti gli arcani, magari adottando un unico schema da usare per una collocazione temporale delle carte, sarebbe già in grado di leggere i Tarocchi. Ma non è così. La memoria non è l'elemento essenziale della divinazione, anche se è vero che la conoscenza del valore simbolico del singolo arcano è un primo elemento da analizzare e comprendere. Se si vuole suonare una chitarra non basta sapere dove mettere le dita per ottenere un Do, così come conoscere tutti gli accordi non significa poter suonare una canzone. Il valore della singola carta non può essere appreso a memoria, sia perché non può essere univoco, sia perché rischia di non tenere in considerazione il proprio universo simbolico e quello del consultante. L'arcano non ha un significato oggettivo, ma si colloca lungo un continuum che inizia dove c'è l'esperienza di chi interpreta e finisce dove si incrocia con quella del consultante. Per semplificare possiamo dire che ognuno interpreta un arcano in base alla propria esperienza, utilizzando solo qualcuna delle decine di definizioni riportate dai manuali. Le definizioni poi si precisano nel contesto che è fatto: dalla posizione della carta nello schema, dalle carte che sono attigue o inerenti, dal valore di status (i condizionamenti di una data posizione) e dall'universo simbolico che emerge dalla "storia" del consultante. Per questo si parla spesso dell'importanza immaginativa di chi legge le carte. E' questo l'elemento determinate nella costruzione della storia, quella che il consultante vuole "ri-conoscere" e analizzare da un punto di vista "insolito" per trovare una risposta alle sue paure e alle sue incertezze. Francesco Aleo