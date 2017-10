Omeopatia in Comune

I dati aggiornati sull'omeopatia sono usciti ieri: sono 20 mila i medici omeopati che esercitano nel nostro Paese, 11 milioni i pazienti, che corrispondono a circa il 23% della piopolazione italiana. Il "paziente alternativo" medio è donna, del nord Italia, con un'istruzione superiore. Dati Istat, però, confermano che sono in aumento anche gli uomini che scelgono di curarsi con agopuntura, fitoterapia e omeopatia. Questo è uno dei motivi per cui il Comune di milano ha fatto stampare un opuscolo per informare i pazienti, ma anche i farmacisti, sui benefici dell'omeopatia-omotossicologia. La pubblicazione, dal titolo "Omeopatia e cenni di Omotossicologia", fa parte della terza uscita della collana "Quaderni della salute" e si troverà gratuitamente presso farmacie e biblioteche comunali a partire dal 10 aprile, in occasione della Giornata Mondiale dell'Omeopatia. C'è anche un altro motivo per cui il Comune ha deciso di stampare l'opuscolo: non far trovare impreparata la città di milano durante l'EXPO 2015, in cui si attendono più di 30 milioni di visitatori stranieri. L'omeopatia oggi è diffusa in più di 80 Paesi; tra essi, molti la annoverano nel loro sistema sanitario. Per questo, in una dichiarazione rilasciata al Giornale, l'assessore alla Salute Giampaolo Landi di Chiavenna afferma "Milano non può trovarsi impreparata e deve poter garantire conoscenza e competenza ai milioni di turisti che parteciperanno a questa manifestazione, tra i quali ci saranno molti che si curano con l'omeopatia"