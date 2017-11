Omeopatia studio e approfondimento

Cresce la popolarità dell'omeopatia. Utilizzata da circa il 30% della popolazione è oggetto di studio e anche di tante polemiche da parte del mondo scientifico. Il libro Omeopatia per tutti i giorni scritto dal medico chirurgo nonché esperto omeopata Bruno Brigo, primario di fisiatria e riabilitazione all'ospedale di Verona, condensa alcune indicazioni per la cura dei disturbi più frequenti, da utilizzare una volta che sia stata definita da parte del medico la vera natura della malattia. Senza dimenticare che è sempre compito del medico stabilire una corretta terapia personalizzata ricorrendo anche al pronto soccorso e ad altre strutture sanitarie. Affaticamento -Fisico dopo sforzo muscolare o fatica muscolare: ARNICA 7 CH. 5 granuli, 3 volte al dì. -Dopo perdita di liquidi (sudorazione intensa, diarrea, flusso mestruale, vomito): CHINA 9 CH, 5 granuli, 3 volte al dì. -Per veglie prolungate o insonnia: COCCULUS INDICUS 9 CH, 5 granuli, 1-3 volte al dì. Cistite -Minzioni frequente e dolore violento prima, dopo e durante la minzione: CANTHARIS 7 CH, 5 granuli ogni 2-4 ore. -Dolori brucianti vescicali con frequente bisogno di urinare. Le urine sono torbide e brucianti: MERCURIUS CORROSIVUS 7 CH, 5 granuli, ogni 2-4 ore. -Senso di affaticamento: COLIBACILLIUM 9 CH, 5 granuli una volta al dì. -Nelle cistitie recidivante è necessaria una valutazione medica specialistica urologica. Si può iniziare con THUYA 30 CH, 1 monodose, 1 volta la settimana. Congiuntivite -BELLADONNA, 5 CH, 5 granuli ogni 2 ore. Alternare con EUPHRASIA 5 CH, 5 granuli ogni due ore. -Se si verifica 6-8 ore dopo l'esposizione a raggi ultravioletti con dolore intenso, fastidio della luce, prurito, lacrimazione, arrosamento dell'occhio: APIS MELLIFICA 9 CH, 5 granuli ogni ora. Alternare con RUTA GRAVEOLENS 7 CH, 5 granuli ogni ora. Emicrania -Cefalea pulsante, aggravata dalla luce, dal rumore e dal movimento. La testa è calda, il volto è arrossato, la bocca è secca: BELLADONNA 9 CH, 5 granuli anche ogni quarto d'ora. -Congestione intensa della testa, senso di calore. Pulsazioni delle arterie del collo e del capo. Arrossamento degli occhi: GLONOINUM 5 CH, 5 granuli anche ogni quarto d'ora. -Cefalea migliorata con le applicazioni fredde: APIS 15 CH, 5 granuli più volte al dì. -Cefalea da abuso alimentare, associata a disturbi digestivi, aggravata dal minimo movimento: BRYONIA 9 CH, 5 granuli più volte al dì. -Cefalea scatenata dalla fatica fisica e intellettiva oppure dal calore e dal sole: NATRUM MURIATICUM 15 CH, 1 dose unica alla settimana. Insonnia -Per eccessiva attività mentale: COFFEA CRUDA 9 CH, 5 granuli alla sera. -Insonnia dopo contrarietà o emozione in persone ansiose: IGNATIA 9 CH, 5 granuli alla sera. -Da abuso alimentare: NUX VOMICA 9 CH, 5 granuli alla sera. -Dopo affaticamento: RHUS TOXICODENDRON 9 CH, 5 granuli alla sera. -Insonnia nell'infazia: CYPRIPEDIUM 5 CH, 5 granuli la sera. Stipsi -Difficoltà di evacuazione nelle persone anziane. L'emissione delle feci richiede grandi sforzi. Appetito scarso: ALLUMINA 5 CH, 5 granuli, 2 volte al dì. -Stitichezza in viaggio o per ragioni ambientali. Sensazione di peso nel retto: PLATINA 5 CH, 5 granuli 2 volte al dì. -Feci dure, secche, nere, con dolore addominale. Bocca secca e sete di acqua fredda: BRYONIA 5 CH, 5 granuli 2 volte al dì. Torcicollo -Dolore intenso, marcata limitazione articolare e contrattura con inclinazione del capo dal lato dello spasmo muscolare: ACTEA RACEMOSA 5 CH, LACHNANTES 5 CH. 5 granuli ogni 2 ore, alternando i 2 preparati. -Da esposizione al freddo-umido: DULCAMARA 9 CH. 5 granuli ogni 2 ore. Come si preparano i rimedi omeopatici? L'omeopatia utilizza sostanze naturali di origine vegetale, minerale o animale. Dopo la raccolta delle sostanze di base, si procede alla preparazione della tintura madre, soluzione concentrata ottenuta per macerazione delle sostanze di base in alcol. A partire dalla tintura madre si procede alla diluizione progressiva, associata alla succussione eseguita a ogni passaggio di diluizione, senza la quale il medicamento omeopatico non avrebbe attività terapeutica. Per ogni diluizione si eseguono almeno 100 succussioni, in modo di indurre uno stato di agitazione molecolare. Questo procedimento viene detto di dinamizzazione ed è essenziale per l'attività del preparato omeopatico. I più comuni metodi di diluizione dei medicinali omeopatici sono: diluizioni hahnemanniane (DH o CH) e diluizioni korsakoviane (K). Il numero che precede l'abbreviazione indica il grado di diluizione. a cura di Sonia Tarantola Tratto dal libro: Bruno Brigo, Omeopatia per tutti i giorni, tecniche nuove