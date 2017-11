Online la scalata del Cerro Torre

Se un tempo gli alpinisti sfidavano le montagne accompagnati soltanto dal silenzio e dalla maestosità delle vette, oggi gli eredi di quei coraggiosi avventurieri possono sperare di sentirsi un po' meno soli. Venerdì 5 ottobre è partita da Trento alla volta della Patagonia la spedizione che cercherà di conquistare la vetta del Cerro Torre, aprendo un nuovo tracciato al centro della ripidissima parete est della montagna. Anche se misura soltanto 3.128 metri, la cima ha fatto la storia dell'alpinismo, impegnando negli anni decine di scalatori. Protagonisti dell'avventura sono Ermanno Salvaterra, noto arrampicatore di Pinzolo, già salito sul Cerro Torre nel 1995 e le guide di Arco Mauro Giovanazzi, Walter Gobbi e Paolo Calzà, animatori del Rock Master, una delle più interessanti dimostrazioni pubbliche di climbing. Gli alpinisti, però, questa volta non saranno soli. Grazie ad un telefono satellitare ed a un pc portatile, il gruppo sarà in contatto costante con l'Italia e i navigatori potranno seguire online, passo dopo passo, la spedizione. La scalata, che dovrebbe durare circa sessanta giorni, si preannuncia molto difficile, soprattutto per la possibilità che in quota si verifichino improvvise scariche di ghiaccio. Una volta trasportati il bagaglio e le attrezzature da Buenos Aires a El Chaten, ultimo avamposto situato nel parco Los Glaciares nella Terra del Fuoco, il materiale verrà portato con cavalli fino alla base del ghiacciaio perenne, presso il Laguna Torre, a quota 580 metri sul livello del mare. Dopo aver realizzato una truna, una casetta scavata nella neve alla base del muro di roccia, il gruppo inizierà ad attrezzare il primo tratto di parete, che li porterà a quota 300 metri, sul triangolo di ghiaccio che segna l'inizio della salita vera e propria. Da quel momento in poi, l'arrampicata del quartetto proseguirà con l' ausilio di speciali amache-tenda rigide da parete biposto, appositamente studiate per poter ospitare gli scalatori per circa 20 giorni, senza costringerli a discese sino al campo base. Sino ad oggi sono già nove le vie aperte sul Cerro Torre, anche se sono soltanto due, la cresta est di Maestri e la sudovest di Ferrari, quelle che permettono di raggiungere la vetta in maniera autonoma. Luca Bernardelli