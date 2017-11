Onorate l’agnello, senza mangiarlo

L'agnello è da sempre considerato un animale mite e dallo spirito gregario, opposto al suo grande nemico il lupo, considerato invece animale solitario, aggressivo e dallo spirito libero. Si racconta che quando un agnello si trova di fronte a un lupo, e non può fuggire, abbassa la testa in segno di sottomissione, per suscitare in lui pietà e, forse, non essere mangiato. Le buone qualità dell'agnello lo hanno reso icona, simbolo sacrificale, protagonista di eventi biblici. Nella Pasqua tradizionale ebraica l'agnello ricorda la salvezza dei primogeniti, risparmiati dall'ultima piaga inflitta a chi li teneva schiavi in Egitto, nella Pasqua cristiana è il simbolo della passione di Cristo e del suo sacrificio. Pur mantenendo saldo il suo valore spirituale come icona di liberazione, oggi non è più necessario arrivare alla Pasqua mantenendo la tradizione del sacrificio di un animale. Risparmiare la vita di un agnello è segno di sensibilità e attenzione per un essere vivente che non può difendersi, e non può gridare al mondo la sua disapprovazione. Per esempio in un mattatoio, l'agnello si trova di fronte non al lupo, ma a mezzi moderni che causano la sua morte. Abbassare la testa, come nel caso del lupo, non gli garantisce vita e, se anche dovesse comprendere l'alta finalità di pace e liberazione che gli viene attribuita, la sua testa si abbasserebbe comunque per chiedere vita e non morte. Se potesse parlare, ci suggerirebbe di seguire lo stesso esempio della colomba: la usiamo come icona pasquale senza arrivare a ucciderla per commemorare un giorno importante. E' legge di natura nutrirsi e mangiare bene, il gusto alimentare induce a piatti prelibati, sono gioie della vita a cui non si rinuncia, ma fa parte della sensibilità ed emancipazione dell'anima della specie umana salvaguardare il valore storico religioso dell'agnello come simbolo spirituale e salvarlo dall'usanza di mangiarlo come cibo pasquale. Essere vegetariani è scelta personale e non è necessario, ancora, rinunciare all'abitudine di mangiare carne, legata a una legge di natura e al gusto alimentare contemporaneo. Ma i riti sacrificali sono un'altra cosa, sono violenti, si accaniscono periodicamente, in modo eccessivamente consumistico, su categorie animali, come l'agnello e il capretto a Pasqua, il cappone a Natale, lo zampone, il cotechino e il capitone a Capodanno. La colomba, per sua fortuna ne esce illesa, si mantiene simbolo attraverso un dolce. Un'idea da prendere in considerazione anche per gli altri! L'evoluzione delle usanze, e con esse le icone o simboli relativi a ricorrenze che sono importanti da ricordare, non hanno più bisogno di culminare nell'uccisione di altri esseri viventi per onorare un rito sacrificale il cui messaggio simbolico è ormai chiaro. Gabriella Monzi