L’Opac vince il Nobel per la pace 2013

Il comitato norvegese ha deciso di assegnare il premio Nobel per la pace 2013 all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac - in inglese Opcw, Organization for the prohibition of chemical weapons) che ha sede a l'Aia, nei Paesi Bassi. Dall'entrata in vigore della Convenzione sulle armi chimiche nel 1997, l'Opac si occupa di ispezionare, di distruggere e di mettere in atto quanto previsto dal trattato adottato a Parigi nel 1993 e al quale hanno aderito 189 paesi. Grazie alla convenzione e al lavoro dell'Opac oggi l'uso di armi chimiche è diventato qualcosa di inaccettabile, una sorta di tabù oltre il quale non si può andare. La guerra civile in corso in Siria e gli sforzi diplomatici delle varie potenze, come Stati Uniti e Russia, lo hanno confermato. Alcuni stati che hanno ratificato la convenzione, però, non hanno rispettato la scadenza (aprile 2012) entro il quale era prevista la distruzione di tutte le armi chimiche a disposizione degli eserciti. Per questo il comitato, ricordando le volontà di Alfred Nobel sul disarmo globale, ha chiesto maggiore impegno per mettere in atto quanto previsto dal testo, anche per quanto riguarda gli sforzi per l'abbandono dell'arsenale nucleare.