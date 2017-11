Vino e olio DOC

Regione Lazio: sì alle strade del vino e dell'olio DOC. La Giunta regionale del Lazio ha approvato il Regolamento che attua la legge sull'istituzione delle "Strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali". Le "Strade" sono itinerari in cui vengono segnalati i vigneti, le cantine, gli oliveti, i frantoi, le aziende agrituristiche e quelle di prodotti tipici e tradizionali, nonché le attrattive culturali, naturalistiche e storiche del territorio. L'obiettivo? Rafforzare il legame dei territori con i prodotti tradizionali e valorizzare e far conoscere le aree rurali della Regione creando un'unica offerta, onnicomprensiva. "Le strade" dovranno essere individuate da Comitati di promozione che dovranno presentare all'amministrazione regionale il progetto del percorso enogastronomico. Una volta approvato il progetto, la Regione contribuirà alla promozione delle Strade mediante la concessione di incentivi a fondo perduto! L'ammontare del finanziamento varierà secondo l'azione e verrà concesso ai Comitati, che provvederanno a far conoscere la Strada, a curare i rapporti con gli enti locali e con gli organismi istituzionali aderenti all'iniziativa. (Asca)