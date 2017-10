Orchestra di Via Padova

L'Orchestra di Via Padova è... un' Orchesta Multietnica. Ecco l'incontro che ho avuto con il direttore Massimo Latronico, ho potuto capire un po' di più. Buon ascolto! Com'è nata l'idea di creare un'Orchestra MultiEtnica? Lo stimolo principale è stato il venire a vivere 3 anni fa con la mia famiglia proprio in via Padova; per conoscere la via non è necessario spostarsi molto, basta star fermi su un muretto e ti accorgi del il mondo che ti passa davanti. Persone che arrivano da ogni parte del globo: magreb, sud-america, medioriente, cina........l'idea è nata così, quasi per gioco e con i giusti complici che mi hanno aiutato nel mettere insieme le persone. Potresti raccontarci qualcosa riguardo la composizione dell'Orchestra? L'Orchestra è attualmente composta da 16 elementi provenienti da 9 differenti paesi. Alcuni strumenti musicali fanno parte della tradizione specifica di un paese, il balafon e la kora del centro africa, alcuni flauti del nord Europa per esempio; altri sono strumenti moderni, comuni a molte culture come il violino, sax, tromba, fisarmonica… di sicuro ognuno ha il proprio modo di interpretare la musica, i linguaggi sono molto diversi ed il suonare insieme non è stato così immediato: ogni musicista dell'orchestra si è messo in gioco ! Il vostro primo lavoro si chiama "TUNJA'", cosa significa? Tunja' (si pronuncia tugnà) significa VERITA'. E' una parola in bambarà, uno degli 80 tra lingue e dialetti che si parlano in Burkina Faso. Il brano recita: "La verità sta nelle cose che si costruiscono insieme...". Ci è sembrato adatto a quello che stiamo facendo. Avete registrato l'album in presa diretta o i singoli strumenti, assemblando tutto in un secondo momento? Abbiamo prima registrato la ritmica con delle voci guida ed in seguito, a strati, le altre sezioni. E' stata più che altro una scelta dettata da motivi tecnici. Molti erano abituati a suonare in presa diretta, e questa scelta ha tolto da una parte un po' di energia ai brani, dall'altra ci ha permesso di giocare ulteriormente sui livelli delle sezioni. Il risultato è stato positivo grazie anche all'aiuto nella registrazione di William Geroli e nel mixaggio di Stefano Barzan. Comunque dal vivo riusciamo a tirar fuori il meglio di noi. Hai in mente un cd LIVE? Il prossimo sarà sicuramente in presa diretta... o addirittura un Live, perchè no! Musica etnica a 360°, multirazziale. Quale paese ti ha influenzato maggiormente dal lato musicale? Ho avuto la fortuna di avere bravi maestri che non mi hanno fossilizzato su un genere musicale. Sono cresciuto ascoltando il sano e vecchio blues per poi passare al jazz, bossanova... l'incontro con la musica del mediterraneo (araba andalusa, balcanica,sud italia, kletzmer, rebetico…) c'è stato una decina di anni fa. Un mondo antico da esplorare fatto di sonorità e strumenti affascinanti. Così mi sono innamorato del bouzouky e del laud spagnolo con i quali ho incominciato a studiare questa musica. il resto lo hanno fatto i Tri Muzike, settetto di musica mediterranea, con i quali suono ormai da 6 anni. Hai mai pensato di collaborare con le altre Orchestre Italiane? Con le altre orchestre siamo in contatto e proprio in questi giorni abbiamo partecipato ad un bellissimo Festival a Terni, organizzato dall'Arci, dove ogni sera suonava un'orchestra diversa. Dall'uscita dell'album avete fatto molti concerti e molti altri ne farete. Pensate di esportare questa musica anche all'estero? In alcuni paesi Europei questa musica risulterebbe più familiare perchè l'abitudine a mischiare i generi è già diffusa ed ha radici storiche molto profonde; si pensi alla Francia ed alla Spagna con tutto il loro passato di potenze colonizzatrici. Il tessuto sociale di questi paesi è ben diverso dal nostro. Credi nell'ecoSOStenibilità della musica, che sia in grado di sviluppare tematiche rivolte ad una migliore vivibilità dell'ambiente? Nel nostro piccolo abbiamo cercato di realizzare un cd a basso impatto ambientale, senza supporti di plastica (eccetto la pellicola di rivestimento). Tra i comportamenti ecologici metto anche il rispetto per l'altro e per la sua storia. Hai mai pensato di cimentarti nella composizione di brani usando il tema della MUSICA TRADIZIONALE POPOLARE ITALIANA? L'unico brano che cantiamo in italiano è una composizione di Donizetti (in realtà è in napoletano). La musica tradizionale italiana è una ricca testimonianza di dialetti e sonorità molto particolari e per noi è stato più facile confrontarci con altre lingue perchè le affrontavamo da un punto di vista musicale senza capire il significato (non conosco ne' l'arabo,ne' il russo , ne' tantomeno il bambarà). La stessa facilità penso che la troveranno i nostri cantanti quando dovranno cimentarsi con una lingua che non gli appartiene ancora del tutto.