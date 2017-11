Come organizzare un matrimonio sostenibile

In occasione del “Torino social innovation”, il programma voluto dalla città piemontese per sostenere la nascita di nuove imprese, è stata presentata Shibuse, una start-up dedicata all'allestimento di matrimoni ecologici. L’idea è nata da due giovani donne appassionate d’ambiente, Simona Cipollaro e Adriana Capenzano, con l’intento di promuovere il lavoro artigianale, valorizzando il Made in Italy, e ridurre l’impatto ambientale dei matrimoni. Anche la scelta di sposarsi, infatti, comporta il rilascio di emissioni di CO2 in atmosfera.

Alcuni fornitori della piattaforma per matrimoni

Immagine di copertina ©weddingcenter-ks.com