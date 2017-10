Mito e magia dell’Orient Express. Il più bel viaggio da ieri a oggi

Cosa intendiamo esattamente per “viaggio”? È il trasferimento verso una meta prestabilita o piuttosto il percorso da compiere per raggiungerla? Su questo sottile ma determinante slittamento di prospettiva si gioca il fascino di una vacanza in cui la suggestione del mezzo di trasporto prevale perfino su quella della destinazione prescelta, com'è quasi inevitabile che accada se a condurci in giro per l’Europa non è un veicolo qualunque ma addirittura il fuoriclasse per eccellenza del mondo dei treni, ovvero il leggendario Orient Express.

Un intramontabile mito della letteratura e del cinema

Coccole e ricercatezze del bel mondo d'antan

Un reticolo di percorsi

Come salire a bordo

Il nostro consiglio LifeGate Express