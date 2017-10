Oriente e occidente, un incontro tra passato e futuro

La concezione orientale del mondo che oggi, per singolare ironia del distino, la fisica moderna va riscoprendo, ha come caratteristica principale la consapevolezza dell'unità e dalla mutua interrelazione di tutte le cose e di tutti gli eventi. Ogni più piccola parte dell'universo è vista come interdipendente e inseparabile dal "tutto" cosmico, differente manifestazione di una stessa ultima realtà, che trascende tutti i concetti e tutte le categorie. L'incontro tra Oriente e Occidente, due modi di concepire la vita e l'essere umano, si configura anche come un incontro tra passato e futuro: la fisica moderna si sta incontrando con la mistica orientale e va riconfermando, di sua stessa mano, dati fino ad ora considerati esoterici. Inaugura così un nuovo rapporto, basato su di una relazione di 'trasparenza', tra essoterico ed esoterico, tra ciò che è rivelato (l'apparenza, l'evidenza materiale, la legge) e ciò che è nascosto. Tuttavia il pensiero scientifico non approda al recupero della 'concezione mistica' attraverso la distruzione del pensiero logico e dei secoli di storia che lo hanno maturato, né attraverso un naufragio nell'irrazionale puro. Il nuovo paradigma va inaugurando, piuttosto, un nuovo modo di pensare: un pensare che è un 'passare' dal detto al non detto, un 'ri-salire' (o, forse, un 'ri-discendere'), attraverso ciò che è manifesto ed evidente, a ciò che è invisibile e nascosto. L'in-visibile è, appunto, ciò che è celato 'nel' visibile: è qui, ora, davanti ai nostri stessi occhi. Nel complesso delle situazioni finite, la 'struttura della trasparenza' riporta in superficie il mistero della presenza velata nel tutto, scoprendola o lasciandola intravvedere, velandola o 'ri-velandola'. Anche la medicina, ad esempio, è partita dalla filosofia e sta ora tornando alla filosofia, in un cammino di recupero 'scientifico' delle più antiche concezioni. Alla visione lineare del progresso se ne sostituisce una 'circolare', in un cammino che va riscoprendo, secondo i nuovi criteri della logica, l'esistenza di un mondo sottile che sottende e permea l'universo intero. Loredana Filippi