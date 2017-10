È l’anno degli orti verticali. Ultra tecnologici o in materiali riciclati ce n’è per tutti i gusti

Coltivare un piccolo orto non è solo un hobby. Può dare un aiuto nell'economia domestica, oltre ad avere ottimi benefici sia per la qualità del cibo coltivato sia per il nostro benessere psicofisico, tanto che si parla di “ortoterapia”. Non tutti però possono permetterselo. Vuoi per problemi di spazio, o di tempo da dedicargli: una volta seminate le piante hanno bisogno di un minimo di cura, sia per l'irrigazione che per gli eventuali trattamenti fitoterapici. Ecco allora nascere soluzioni “smart”, pensate per consumare meno acqua, per automatizzare l'irrigazione, per non usare terreno di coltura. I risultati sono comunque assicurati.