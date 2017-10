Ortica per le grandi pulizie

Da secoli ormai l'ortica è nota come pianta officinale. Oggi gli scienziati confermano quelle virtù terapeutiche che la tradizione popolare le attribuisce da lungo tempo. Preparazioni ottenute da questa pianta aiutano in caso di malattie reumatiche e disturbi collegati a reni e vescica. Scioglie i depositi, riduce l'iperacidificazione, elimina dal corpo i prodotti inutili del metabolismo, pulisce l'intestino, attiva le difese immunitarie, pulisce a fondo i reni e lava via tutto ciò che non deve trovarsi nel corpo. Inoltre procura all'organismo vitamine, minerali e microelementi a sufficienza. I farmacisti sanno ancora ben poco dei principi attivi dell'ortica, nonostante essa sia nota, popolare e ufficialmente riconosciuta come pianta officinale. Se ne possono usare tutte le parti: la pianta, i semi e la radice. Malattie reumatiche Gli estratti di foglia di ortica sono relativamente efficaci. Alleviano i disturbi reumatici, soprattutto nei pazienti con dolori cronici. Sono disponibili in commercio preparati a base di foglie di ortica sotto forma di succo fresco, estratto liquido e compresse. Come preparare un infuso di foglie di ortica: versare una tazza bollente su 3 o 4 cucchiaini di ortica. Lasciare in infusione per 10 minuti, poi filtrare. Nel corso della giornata bere 3 o 4 tazze di infuso appena preparato. Calcoli renali e vescicali Il succo di pianta di ortica fesca si è rivelato particolarmente efficace. Nel giro di una terapia di 14 giorni la quantità di urina aumenta, il peso corporeo diminuisce grazie alla disidratazione e la pressione cala leggermente. Preparazione di una tisana di ortica: versare una tazza di acqua bollente sopra 3-4 cucchiaini di pianta di ortica (circa 4g), lasciare in infusione per 10 minuti, poi filtrate. Bere una tazza di tisana appena preparata tre o quattro volte al giorno. Prendere un cucchiaio di succo di pianta fresca tre volte al giorno. Cura della pelle Stimola l'irrorazione sanguigna così la pelle viene rifornita meglio di ossigeno... Nella medicina popolare si facevano impacchi di ortica da applicare sulle ferite per bloccare le emorragie, per lenire i dolori reumatici e curare i foruncoli. Bagno di ortica: mettere una manciata di foglie e fiori in 1 litro d'acqua bollente e fate sobbollire per 10 minuti. Poi filtrare e versare il decotto nell'acqua calda del bagno. Potete aggiungere qualche goccia di olio essenziale a vostra scelta. Il bagno svolge un'azione di purificazione profonda. Cura dei capelli e del cuoio capelluto L'ortica è eccellente per la cura dei capelli. L'elevata percentuale di vitamine del gruppo B e l'acido silicio rafforzano la chioma e le conferiscono una bella lucentezza. Nei negozi di prodotti naturali potete trovare i prodotti per i capelli a base di ortica nelle miscele giuste. Risciacquo per capelli splendenti: preparare un infuso di ortica e dopo aver lavato i capelli risciacquarli con l'infuso. Lozione rigenerante: rafforza il cuoio capelluto, favorisce l'irrorazione sanguigna, irrobustisce i capelli e impedisce loro di cadere prima del tempo. Fare bollire per mezz'ora 200g di ortiche appena colte in 1 litro d'acqua e filtrate. Da applicare prima di andare a letto sul cuoio capelluto. Sonia Tarantola Tratto dal libro: "Curare in modo naturale con l'ortica", dott.ssa Ingrid Pfendtner. Macro edizioni