Ozono contro la carie

Il professor Lynch, della Queen's University di Belfast ha messo a punto una rivoluzionaria tecnologia, grazie alla quale non è più necessario rimuovere la carie dal dente. L'ozono distrugge completamente i batteri, i funghi e i virus con cui entra in contatto. In questo particolare caso, annienta i batteri che causano la carie, senza danneggiare in alcun modo il dente. Anzi, il risultato straordinario è che il dente sterilizzato inizia a rimineralizzarsi, ad autoripararsi. L'ozono è un gas naturale che si produce durante i temporali. Uno strato di ozono nell'atmosfera blocca i raggi solari nocivi e gioca un ruolo vitale nel mantenimento di un ecosistema favorevole alla vita. L'apparecchio che permette l'ozonoterapia odontoiatrica si chiama Healozone e produce ozono direttamente dall'aria atmosferica, erogandolo sul dente in condizioni di sicurezza assoluta: infatti l'ozono viene rilasciato solo se si mantiene un sigillo ermetico sul dente trattato. Il primo annuncio di questa eccezionale scoperta è stato dato il 3 maggio 2002, in occasione del Congresso dell'Associazione Odontoiatrica Britannica, dopo diversi anni di studi. I risultati ottenuti nella pratica quotidiana ambulatoriale hanno confermato i risultati delle ricerche. I successi più eclatanti si riscontrano nel trattamento delle carie delle superfici masticatorie e dei colletti, ma ci sono prove della sua efficacia in molte altre situazioni. Poiché l'ozono uccide tutti i microrganismi con cui viene a contatto, non c'è branca dell'odontoiatria che non potrà trarre vantaggio da questa tecnologia. Francesco Santi