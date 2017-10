I Paesi dove chiunque si può sposare

Il via libera è arrivato il 17 luglio direttamente dalla regina Elisabetta II che ha messo il sigillo sull'approvazione del parlamento britannico del giorno prima. Il primo ministro David Cameron è stato tra i maggiori sostenitori della proposta anche se il suo partito (conservatore) si è diviso al momento della votazione. Al contrario, liberaldemocratici e laburisti hanno votato a favore compatti. La legge vale in Inghilterra e in Galles, ma non in Scozia e Irlanda del Nord che sul tema godono di autonomia legislativa. Il primo matrimonio potrà essere celebrato nell'estate del 2014. Ora sono 16 i Paesi che consentono a persone dello stesso sesso di sposarsi. Oltre a Inghilterra e Galles, gli altri sono Argentina, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi (primo paese in assoluto la cui approvazione arrivò nel dicembre 2000), Portogallo, Spagna, Svezia, Sudafrica e Uruguay. Negli Stati Uniti e in Messico è consentito solo in alcuni stati che compongono le due federazioni.