Palestina, nel villaggio agricolo dove resistere è sinonimo di esistere

Mohammed Manasra è un imprenditore agricolo palestinese, Ibrahim Manasra è un tecnico dell’ong Palestinian agricultural relief committee. Entrambi sono stati in Italia per visitare alcune aziende agricole biologiche dell’Emilia Romagna e hanno raccontato la loro storia di resistenza non violenta attraverso l’amore per la terra. I due sono arrivati direttamente dalla Palestina il 31 gennaio scorso e hanno fatto visita alle aziende che da anni, nei dintorni di Modena e di Bologna, hanno deciso di adottare le tecniche di coltivazione biologica. Anche Mohammed, infatti, da cinque anni è imprenditore agricolo: possiede alcuni ettari di terra coltivati a biologico nel villaggio di Wadi Foukin.