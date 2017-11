Panasonic e Hirata: “Ecco l’energia di domani”

Come produrremo energia nel prossimo futuro? Quale sarà la fonte più utilizzata? Sarà rinnovabile e pulita? Potremmo accumularla e utilizzarla quando serve? Sono queste le risposte alle quali l'architetto Akihisa Hirata insieme a Panasonic hanno provato a dare una risposta, certo creativa e futuristica. Ecco allora una sorta di paesaggio e smart city del futuro dove l'energia è prodotta da pannelli fotovoltaici, conservata tramite appositi accumulatori e utilizzata in maniera intelligente grazie a luci LED a risparmio energetico. "Questa installazione rappresenta un modello di città futura e di paesaggio", spiega Akihisa Hirata. "Immagino che nell'immediato futuro moltissime delle nostre abitazioni saranno provviste di pannelli fotovoltaici e così, presto, cambierà anche il nostro modo di vedere e percepire la città". Una sorta di cambiamento radicale che trasformi le nostre città, le nostre abitazioni, gli uffici, i negozi in luoghi di produzione e consumo intelligente di energia. Un vero "nuovo stile di vita", come auspica Hirata. "Ecco perché in questo modello i pannelli sono ovunque, diffusi come le piante e disposti su vari piani e angolazioni. Fluttuanti, che seguono il sole. Come accade con le foglie delle piante". La natura e la società umana non sono più inconciliabili nell'idea di smart town presentata dall'architetto giapponese, ma fanno parte entrambe del pianeta. Una visione olistica: "Ho voluto sottolineare come anche i pannelli fotovoltaici siano influenzati dal tempo meteorologico. Un po' come noi, come la terra e le piante che risentiamo della presenza o meno del sole. Una sorta di legame, di interconnessione". Dopo Fukushima, il Giappone ha dovuto rivedere le proprie politiche per quanto riguarda la produzione di energia, e ha scelto le rinnovabili. "L'era della generazione centralizzata di energia in grosse centrali produttive è ormai superata. Penso che nel prossimo futuro ogni piccolo centro, ogni abitazione, ogni pannello fotovoltaico produrrà energia, come un network che produce l'energia necessaria quando ne ha bisogno e dove serve di più, proprio come accade per i sistemi naturali".