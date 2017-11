Panettone, che passione

Tempo di feste, tempo di panettone e pandoro. I consumatori su questo tema non si dividono eccessivamente: comprano entrambi e gustano ora l'uno, ora l'altro. Ma per portare sulla tavola delle feste la qualità occorre effettuare la scelta giusta, per non scivolare sugli immancabili ingredienti chimici e le eventuali frodi. Il guaio che la maggior parte dei panettoni in commercio sono un prodotto di fantasia: mancano norme certe che stabiliscano come debbano essere fatti e quali siano gli ingredienti ad hoc. Come fare per non sbagliare? Presto detto. Un buon acquisto prevede di non lasciarsi catturare dal prezzo, ponendo occhio all'etichetta e agli ingredienti. Innanzitutto il burro, troppo a lungo tenuto sul banco degli imputati a torto penalizzato perché prodotto di origine animale. Lo si accusa di tutta una serie di nefandezze prive di qualsiasi riscontro scientifico. Oggi vanno di moda i grassi vegetali, margarine e oli tropicali (idrogenati), che hanno l'unico pregio, per il produttore, di costare poco. Del resto questi grassi continuano a recitare un ruolo di primo piano perché la legge italiana è davvero troppo permissiva nel non consentire al consumatore di individuare quali siano i grassi vegetali menzionati in etichetta e cosa s'intenda per grassi idrogenati. Quando si parla di idrogenazione, si fa riferimento a un procedimento industriale che trasforma gli oli liquidi (girasole, colza, soia, ecc) in grassi solidi e avvia la formazione di un certo numero di acidi grassi detti "trans" che sono nocivi per la salute e fanno alzare il tasso di colesterolo. Poi altri fattori anti-qualità sono: latte in polvere parzialmente scremato, polvere di uova, tuorli congelati, aromi, coloranti e conservanti e, immancabile ciliegina, il lievito chimico che gonfia di più la pasta e la rende molto leggera, ma la fa invecchiare e seccare in temi rapidi. E non finisce qui. A volte è confezionato in sacchetti di polipropilene al cui interno si spruzza alcol etilico, che vaporizza e blocca la formazione di muffe. Vi domandarete. Allora dobbiamo rinunciare a gustare il dolce tradizionale del Natale? E no, basta attenersi ad alcune semplici regole per non sbagliare: indirizzarsi su panettoni che tra gli ingredienti citati in etichetta hanno ai primi posti, farina, burro, tuorlo d'uovo, lievito naturale e uvetta (a chi piace). Tenete d'occhio anche la crosta. Deve presentarsi uniforme, priva di spaccature, gonfiori in rilievo e bruciature; la pasta interna occorre che sia compatta, leggera, priva di grosse bolle e grumi congelati o secchi: tutto ciò denota una migliore lievitazione. Per quanto riguarda il pandoro un indice di qualità superiore sta nel fatto che non sia realizzato con uova in polvere o congelate, e la sua pasta interna deve presentarsi compatta, leggera, priva di grosse bolle e grumi. Ricordiamo infine a tutti che ci sono in commercio panettoni e pandoro biologici. Massimo Ilari