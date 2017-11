Panettone goloso

Ingredienti 250 gr di farina 00 50 gr di maizena 50 gr di zucchero di canna 3 cucchiai di pasta di nocciole il succo di una arancia e la buccia di un'arancia grattugiata (non trattata) 40 gr di lievito di birra 1 tazza di latte di riso un pugno di uvetta precedentemente ammollata in acqua Per la glassa: 10 mandorle e 10 nocciole spellate 2 cucchiai di zucchero di canna 2-3 cucchiai di malto d?orzo o di sciroppo di acero Decorazione: granella di zucchero e mandorle, oppure scaglie di cioccolato fondente Preparazione Mescolare farina, maizena , zucchero, pasta di nocciole, succo e buccia di arancia grattugiata. Aggiungere il latte di riso tiepido dopo avervi sciolto il lievito di birra. Aggiungere l?uvetta strizzata. Versare l?impasto in una teglia alta per panettoni, unta di olio e infarinata, e far lievitare per 3 ore in un luogo tiepido. Cuocere in forno a 160° C per circa 45 minuti. Una volta raffreddato, togliere il panettone dalla teglia e coprirlo con la glassa da preparare tritando nel mixer tutti gli ingredienti. Ricoprire il panettone con la glassa e decorare con la granella di zucchero e mandorle o con scaglie di cioccolato fondente. A cura di LAV