Panico? Il rimedio viene dalla California

Le fonti di ansia, preoccupazione e panico nel mondo moderno sono molteplici, anzi paiono aumentare di giorno in giorno, stando alle cronache dei TG. Pur non potendo, naturalmente, eliminare queste fonti di stress, la floriterapia californiana, figlia di quella classica del dottor Bach e nata negli anni 70 per opera dei coniugi Patricia Kaminski e Richard Katz, presenta alcuni rimedi che ci possono dare una mano ad affrontare con più serenità le situazioni avverse. Il fiore più azzeccato per l'occasione è Red clover, che secondo le ricerche dei due floriterapeuti è utile a tutte quelle persone che sono suscettibili all'isterismo e all'ansia di massa, facilmente influenzabili dal pensiero di gruppo. E' adatto per chi manifesta ipersensibilità alle emozioni indotte dall'ambiente, per chi ha una visione catastrofica della vita, soffre di ansia, angoscia, tensioni legate alle situazioni negative che investono la società ed è usato come rimedio di emergenza per chi si trova in situazioni di panico e di isteria collettiva (terremoti, incendi, attacchi terroristici). In sinergia con Red clover possono agire altri fiori californiani: Mountain pride, che lavora sulla rassegnazione, sulla paura di affrontare le sfide della vita, l'incapacità di sostenere le proprie idee e la mancanza di autodeterminazione e di coraggio ed Oregon grape, usato per contrastare la tendenza alla paranoia, la paura degli altri, le manie di persecuzione, la sensazione di essere minacciati dalla società. Si ringrazia per la consulenza la floriterapeuta Piera Strazzalino, esperta in Fiori di Bach e Fiori Californiani.